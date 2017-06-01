Подростки попали в больницу в состоянии алкогольной комы после выпускного

Двое подростков попали в приемное отделение Измаильской городской больницы в Одесской области в состоянии алкогольной комы после празднования выпускного.

На выпускном подростки пили вино, а через некоторое время почувствовали себя плохо, после чего друзья вызвали скорую помощь.

«На подростков был составлен административный протокол по статье 178 Административного кодекса за распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах», — рассказала инспектор ювенальной превенции Измаильского отдела полиции Ольга Владичко.

Подросткам грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа.