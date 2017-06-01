Правоохранители задержали мужчину, который изготавливал наркотики дома

Измаильские правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который изготавливал наркотики в собственной лаборатории.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, в доме нарушителя правоохранители нашли методички по изготовлению наркотиков, мерные колбы различного объема, бумажный сверток и бутылку с белым порошком, стакан с остатками розового порошка и хлороформ.

В его автомобиле «Рено» находились колбы, электронные весы, бутылки с жидкостью розового и коричневого цветов и др.

По словам самого задержанного, необходимые для производства вещи он заказывал через интернет. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.