На одесской железной дороге едва не произошла трагедия

5 июня в 20:35 на перегоне Ивановка – Весёлый Кут локомотивная бригада пригородного поезда сообщением Вапнярка – Одесса применила экстренное торможение.

Как передаёт пресс-служба Одесской железной дороги, во время движения машинист почувствовал неисправность: при осмотре подвижного состава железнодорожники обнаружили разрушения бандажа одного из колёс второго вагона. В результате повреждения колёсная пара сошла с рельсов.

«Своевременное выявление неисправности позволило предупредить аварию. На момент остановки в поезде находились около 1 тысячи 500 человек — пассажиров перевели в другие вагоны и доставили на станцию ​​назначения. Железнодорожники полностью восстановили движение на участке 6 июня в 03:38. В результате инцидента задержка поезда № 6257 Вапнярка — Одесса составила 3 часа 25 минут. Также были задержаны пассажирские поезда: № 138 Одесса — Черкассы на 1 час 8 минут, № 108 Одесса — Ужгород на 26 минут», — сообщили в ведомстве.

К счастью, в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, причины разрушения выясняются.