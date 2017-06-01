Днестр нуждается в обоюдной заботе

Река Днестр из древних веков считалась своего рода разделом между Молдовой и Украиной. Она служила не только границей между нашими государствами, но была и хозяйственным объектом. В ней рыбаки ловили рыбу, а сама река служила транспортной артерией. При таком состоянии Днестр не мог оказывать влияние на экологию. Однако с развитием технологического прогресса значительно изменилось его влияние на экологическую обстановку в регионе.

Первое, что вызвало негативную реакцию, у украинских экологов было то, что республика Молдова в 1954 году построила на Днестре Дубассарскую ГЭС. Появление плотины на реке перегородило исторический путь осетровым на нерест к вершине реки. Украина в свою очередь, чтобы не остаться на задворках, технического прогресса в свою очередь, позже пстроить на Днестре каскад гидроэлектростанций. Естественно, это отрицательно сказалось на гидрогеологической обстановке в бассейне реки.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных несогласованных действий на реке, в 2012 году в Рыме был подписан межправительственный Днестровский договор между Украиной и республикой Молдова Однако он не вступил в силу по причине отсрочки с ратификацией в украинском парламенте. Молдова же этот договор ратифицировала еще в 2013 году. По мнению экологов это привело к замораживанию сотрудничества между украинскими и молдавскими властями в вопросах сохранения Днестра и нем позволяло своевременно реагировать на изменения климата и многочисленные негативные тенденции в бассейне реки Днестр.

И вот наконец то эта проблема решена, 7 июня Верховна Рада Украины ратифицировала Договор между Кабинетом Министров Украины и правительством республики Молдова о сотрудничестве в сфере охраны и стабильного развития бассейна реки Днестр. Этот документ дает возможность обоим соседним государствам проявлять общую заботу о чистоте и сохранении реки. Принятие этого документа украинским парламентом одобрительно встречено молдавской общественностью. Например, директор неправительственной организации «Eko – T1ras» Илья тромбинский подчеркнул, что ратификация дает возможность Молдове и Украине начать сотрудничество по бассейну реки на современном европейском уровне. Разумеется, для того, чтобы он дал эффект, необходима политическая воля обоих стран».

А между прочем, у украинских, гидростроителей разработаны большие планы на использование реки Днестр. В 2015 году представители ПАО «Укргидроэнергия» объявили о намерении построить шесть ГЭС в верхнем течении Днестра, что, по оценкам разработчиков, позволит увеличить производство электроэнергии при минимальном влиянии на окружающую среду. Однако экологи обоих стран негативно относятся к такому строительству на Днестре. Экологи Республики Молдова обратились к международным экологическим организациям и Европейской комиссии с просьбой повлиять на решение Украины и не допустить строительства гидроэлектростанций в верховье реки. Такое обращение соседи вынуждены были принять так, как Украина не ратифицировала договор 2015мгода. В настоящее время, очевидно, эта проблема будет решаться на межправительственном уровне. При этом Кишинев может ссылаться стпатью 8 ратифицированного договора в котором указано, что стороны будут «воздерживаться от действий, которые могут ухудшать гидробеолгический и гидрохимический режим, а также гидробиологическое состояние воды бассейну реки Днестр и состояние связанное ним экосистемы2 Так что теперь забота о сохранении режима бассейна реки Днестр ложится на соседние государства.