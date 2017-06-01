 
Информация к новости
  • Просмотров: 68
  • Дата: Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02

Днестр нуждается в обоюдной заботе

Категория: Новости


Днестр нуждается в обоюдной заботе

Река Днестр из древних веков считалась своего рода разделом между Молдовой и Украиной. Она служила  не только границей между нашими государствами, но  была и хозяйственным объектом. В ней рыбаки ловили рыбу, а сама река служила транспортной артерией. При таком состоянии Днестр не мог оказывать влияние на экологию. Однако с развитием технологического прогресса значительно изменилось его влияние на экологическую обстановку в регионе.

Первое, что вызвало негативную  реакцию,  у украинских экологов было то, что республика Молдова в 1954 году построила на Днестре Дубассарскую ГЭС. Появление плотины на реке перегородило исторический путь осетровым на  нерест к вершине реки. Украина в свою очередь, чтобы не остаться на задворках, технического прогресса в свою очередь, позже пстроить на Днестре каскад гидроэлектростанций. Естественно, это отрицательно сказалось на гидрогеологической обстановке в бассейне реки.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных несогласованных действий на реке, в 2012 году в Рыме был подписан межправительственный  Днестровский договор между Украиной и республикой Молдова Однако он не вступил в силу по причине отсрочки с ратификацией в украинском парламенте. Молдова же этот договор ратифицировала еще в 2013 году.  По мнению экологов это привело к замораживанию сотрудничества между  украинскими и молдавскими властями в вопросах сохранения Днестра и нем позволяло своевременно реагировать на изменения климата и многочисленные негативные тенденции в бассейне реки  Днестр.

 И вот наконец то эта проблема решена, 7 июня Верховна Рада Украины ратифицировала Договор между Кабинетом Министров Украины и правительством республики Молдова о сотрудничестве в сфере охраны и стабильного развития бассейна реки Днестр. Этот документ дает возможность обоим соседним государствам проявлять общую заботу о чистоте и сохранении реки. Принятие этого документа украинским парламентом одобрительно встречено  молдавской общественностью. Например, директор неправительственной организации «Eko – T1ras» Илья тромбинский подчеркнул, что ратификация дает возможность Молдове и Украине начать сотрудничество по бассейну реки на современном европейском уровне. Разумеется, для того, чтобы он дал эффект, необходима политическая воля обоих стран».

 А между прочем, у украинских,  гидростроителей разработаны  большие планы на использование реки Днестр. В 2015  году представители ПАО «Укргидроэнергия»  объявили о намерении построить  шесть ГЭС в верхнем течении Днестра, что, по оценкам разработчиков, позволит увеличить производство электроэнергии при  минимальном влиянии на окружающую среду.  Однако экологи обоих стран негативно относятся к такому строительству на Днестре. Экологи  Республики Молдова обратились к международным экологическим организациям и Европейской комиссии с просьбой повлиять на решение Украины и не допустить строительства  гидроэлектростанций в верховье реки. Такое обращение соседи вынуждены были принять так, как  Украина  не ратифицировала договор 2015мгода. В настоящее время, очевидно, эта проблема будет решаться  на межправительственном уровне. При этом Кишинев может ссылаться стпатью 8 ратифицированного договора в котором указано, что стороны будут «воздерживаться от действий, которые могут ухудшать гидробеолгический и гидрохимический режим, а также гидробиологическое состояние воды бассейну реки Днестр и состояние  связанное ним экосистемы2 Так что теперь забота о сохранении режима бассейна реки Днестр ложится на соседние государства.  



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 