Одесские суды продолжают оставаться мишенями для «телефонных террористов»

На сей раз под «раздачу» попал Аппеляционный областной суд. По информации ГУНП в Одесской области, около полудня по линии «102» поступило сообщение о том, что в здании суда заложено взрывное устройство.

На место немедленно прибыли полицейские , спасатели и кинологи, эвакуировали всех находившихся в здании и начали проверку всех помещений и прилегающей территории.

Проверка заняла более дух часов. Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Работа суда была возобновлена около четырнадцати тридцати. Полицейские заявляют о том, что ищут «телефонного террориста», однако надежд на то, что его таки да найдут, крайне мало. Ведь за все последние три года было расследовано только два таких случая.