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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесские суды продолжают оставаться мишенями для «телефонных террористов»

Категория: Новости


На сей раз под «раздачу» попал Аппеляционный областной суд. По информации ГУНП в Одесской области, около полудня по линии «102» поступило сообщение о том, что в здании суда заложено взрывное устройство.
На место немедленно прибыли полицейские , спасатели и кинологи, эвакуировали всех находившихся в здании и начали проверку всех помещений и прилегающей территории.
Проверка заняла более дух часов. Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства обнаружено не было.
Работа суда была возобновлена около четырнадцати тридцати. Полицейские заявляют о том, что ищут «телефонного террориста», однако надежд на то, что его таки да найдут, крайне мало. Ведь за все последние три года было расследовано только два таких случая.



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