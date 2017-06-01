Серьезные столкновения произошла накануне возле Аппеляционного хозяйственного суда

В противостоянии сошлись представители организации ветеранов «Украина - это мы» и полицейскими.

Как выяснилось, причиной столкновений стало острое желание десятков «активистов» пройти в здание суда и принять участие в слушаниях по поводу выделения ветеранам АТО участков земли площадью в тридцать три гектара на побережье в Лиманском районе области.

Суд первой инстанции принял такое решение, однако бывшие владельцы участка подали кассацию.

Когда представителей организации не пустили , сославшись на неподходящие размеры зала заседаний, они попытались войти силой, а когда им преградили дорогу полицейские запалили шины и пошли на приступ.

В столкновении участники АТО применили против полицейских не только силу, но и перечный газ. В результате, по информации советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, двое нападающих задержаны . Начато уголовное производство по статье «хулиганство».

Отметим, что помимо попытки штурма здания суда т.н. «ветераны» перекрыли дорог, из-за чего на проспекте Шевченко образовались огромные «пробки».

Общественный и личный транспорт полицейские направили по объездным улицам, которые из-за неподходящей ширины проезжей части так же оказались запружены транспортом.