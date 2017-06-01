Одесские велосипедисты против ремонта Трассы Здоровья

Вернее, против той технологии, которая пари этом используется.

Как рассказал один из активистов двухколесного транспорта, коммунальщики засыпают выбоины и трещины в покрытии малозернистым гравием с битумом.

После этого на местах «ямочного ремонта» остаются мелкие камушки, которые режут велосипедам шины.

Он отметил, что такой метод применяется при ремонте дорожного покрытия весьма часто. Однако там автомобили своим весом «раскатывают» эти камешки, а велосипеды нужной массы не имеют.

Поэтому велосипедисты просят использовать другую технологию для ремонта трассы Здоровья».