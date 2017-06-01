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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесские пляжи для инвалидов до сих пор не готовы к курортному сезону

Категория: Новости


Одесские пляжи для инвалидов до сих пор не готовы к курортному сезону

Об этом сообщила в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам социальной политики депутат горсовета Лилия Леонидова.

По ее словам, особенно много недочетов на участке побережья для людей с ограниченными физическими возможностями на 11-й станции Большого фонтана.

Там до сих пор там не функционирует туалет для инвалидов. Не работает питьевая колонка. А раздевалки старые и ржавые , причем с такими острыми «заусенцами», что о них можно порезаться, рассказала депутат.

Недочеты выявлены так же и на аналогичном участке в Лузановке.

Но особенное возмущение депутатов вызвало то, что такие пляжи фактически недоступны для незрячих. В связи с этим депутаты потребовали у руководства муниципалитета наказать чиновников, которые отвечают за обеспечение работы  пляжей для инвалидов.



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