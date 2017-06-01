В горсовете начинаются «телефонные войны»?

У городского департамента социальной защиты заблокировали счета.

Об этом на заседании профильной депутатской комиссии рассказала директор департамента Елена Китайская.

По ее словам, причиной стала задолженность перед «Укртелекомом» за льготников.

Причем, как выяснилось, «…задолжал госбюджет. Речь идет о долгах за 2015 год. Причем деньги не выделил Минфин, а «Укртелеком» заблокировали счета департамента!»

Отметим, что ситуация возмутила депутатов. И они даже предложили нанести по «Укртелекому» «ответный удар».

В частности, проверить, как и за какие объекты компания платит арендную плату. Соответствующую информацию запросят у городского департамента коммунальной собственности.