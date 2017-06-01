На Черняховского забыли трёхмесячного младенца

Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

7 июня около 23:00 на Черняховского неизвестные оставили трёхмесячного младенца. Его нашли прохожие,вызвали полицию и медиков. Сейчас с ребёнком всё в порядке.

«В результате оперативных мероприятий установлено, что у ребенка есть «родители», если можно их так назвать, по некоторым данным асоциальная семья, которая просто оставила ребёнка по непонятным пока причинам, а может и к счастью», - пишет Форостяк в Facebook.

Он отмечает, что сперва младенца обследуют специалисты, а затем, скорее всего, ребёнка отправят в приют. Родителей могут лишить прав.