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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Тираспольскую площадь украсит интересная скульптура

Категория: Новости

Тираспольскую площадь украсит интересная скульптура

Так получилось, что в советское время так и не придумали, что поставить в центра Тираспольской площади. До революции там стоял замечательный остановочный комплекс работы архитектора Минкуса - такой же, как на Греческой площади.
Перед войной его снесли, как потом сделали и на Греческой, а взамен почему-то ничего не установили. В центре находилась круглая клумба, в которую был воткнут большой электрический столб.
И вот теперь известный скульптор Александр Милов предложил установить на центральной клумбе произведение, над которым он сейчас работает - Глобус Одессы.
Круглый образ фигуры и интересная тема вполне соответствует площади в историческом центре Одессы.



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