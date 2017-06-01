Тираспольскую площадь украсит интересная скульптура

Так получилось, что в советское время так и не придумали, что поставить в центра Тираспольской площади. До революции там стоял замечательный остановочный комплекс работы архитектора Минкуса - такой же, как на Греческой площади.

Перед войной его снесли, как потом сделали и на Греческой, а взамен почему-то ничего не установили. В центре находилась круглая клумба, в которую был воткнут большой электрический столб.

И вот теперь известный скульптор Александр Милов предложил установить на центральной клумбе произведение, над которым он сейчас работает - Глобус Одессы.

Круглый образ фигуры и интересная тема вполне соответствует площади в историческом центре Одессы.