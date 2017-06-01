Моряк из Одессы во время рейса пропал без вести. Об єтом сообщили в Благотворительном фонде "Ассоль".

В фонде уточнили, что одессит был членом экипажа судна «Violet 1» (флаг Панамы). До окончания контракта ему оставалось всего три недели.

Пропажу моряка обнаружили, когда судно направлялось в свой очередной порт в Японии. Известно, что мужчина не выходил на связь с семьей около пяти дней.

Один из членов экипажа сообщил жене пропавшего, что настроение у ее мужа в тот день было хорошим и не было никаких предпосылок к каким-либо суицидальным действиям.