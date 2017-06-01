В селе в Одесской области произошло массовое нападение на местных жителей

7 июня 2017 года в районе 13 часов дня в селе Васильевка Беляевского района Одесской области произошло массовое нападение. Около 30ти неизвестных молодых людей избили местных жителей, протестующих против работы химпредприятия «Васильевское РП», расположенного на территории села. Деятельность этого предприятия несёт угрозу здоровью и жизни людей, проживающих там. Не один год жители села Васильевка борются за свои права!

Данный акт силового насилия был предпринят для устрашения общественных лидеров села.

На данный момент на месте работают правоохранители.