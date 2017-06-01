Начиная с 1 мая 2017 года, коммунальным предприятием «Одесфарм» организована работа девяти медпунктов на пляжах Одессы.

Муниципальные пункты медицинской помощи работают ежедневно с 8:00 до 20:00 часов на пляжах: «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Лузановка», а также на 10-й, 11-й, 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

Одесские пляжные медпункты обеспечены всеми необходимыми медикаментами, дезсредствами, перевязочными материалами, а персонал владеет необходимыми знаниями и навыками для оказания первой помощи.

По информации медиков, в каждый пляжный медпункт ежедневно обращаются более 30 человек. В 15 случаях отдыхающим пришлось вызвать «скорую помощь». Наиболее частыми причинами обращений за медицинской помощью являются: ссадины, ушибы, боли в животе, повышение или снижение артериального давления, повышение температуры, головная боль, укусы насекомых.

Городской департамент здравоохранения, в структуру которого входит КП «Одесфарм», обеспечивает контроль за работой пляжных медпунктов, их укомплектованностью медперсоналом и необходимыми медикаментами.