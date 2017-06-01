Пограничная служба обнаружила свыше 2 т незаконно выловленной рыбы

Сегодня ночью близ города Вилково (Килийский район Одесской области) межведомственная группа, остановив микроавтобус «Мерседес», обнаружила в нем свыше 2 т незаконно выловленной рыбы. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. В машине находилось более 1,6 т калкана, свыше 130 кг рыбы ценных пород – осетра и севрюги, которые занесены в Красную книгу, и более 160 кг рыбы других пород. Водитель – гражданин Украины – «не смог объяснить место и способ отлова». Нанесенный государству ущерб оценен в сумму, превышающую 2 млн. грн.



