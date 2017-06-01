Сессия областного совета под угрозой срыва

Депутаты областного совета не захотели голосовать даже за повестку дня. Это было сделано по инициативе фракции «Оппозиционный блок, которые обратили внимание на грубые нарушения регламента.

Так, по словам депутата Вадима Шкаровского, руководство областного совета грубо нарушает регламент. Некоторые вопросы таинственным образом вдруг появляются. Другие, представленные заранее, наоборот, не ставятся. По его словам, так сегодня из пятидесяти пяти вопросов, вынесенных на сессию , шестнадцать вынесены с нарушениями.

В результате за повестку дня проголосовали лишь тридцать пять депутатов, чего явно недостаточно для начала работы сессии.

В связи с этим председатель областного совета Анатолий Урбанский объявил перерыв и проводит встречу с руководителями депутатских фракций.