Сегодняшнее выступление Ирины Билык в Одессе грозят сорвать

Как уже неоднократно бывало раньше, угроза исходит о т.н. «патриотов». Инициатором, как обычно выступил бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко. По его словам, Ирина Билык неоднократно выступала в Крыму. Кроме того, она…подруга Светланы Лободы и «…буквально не вылезает из России! А ее муж Аслан принимает участие в российском «Голосе страны».

«Я, например, если туда заеду, меня посадят лет на двадцать!» отметил бывший «правосек».

В связи с этим он призвал всех «неравнодушных», собраться у ресторана «Парк Лео» , на открытии которого должна выступить Ирина Билык в семнадцать тридцать –т.е. за полчаса до выступления.

Смогут ( и захотят ли) правоохранительные органы на сей раз пресечь противозаконные действия небольшой группы т.н. «Активистов», которые почему-то считают, что могут сами решать, кого из деятелей искусства одесситы увидят и услышат, а кого нет, пока непонятно.