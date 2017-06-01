 
Информация к новости
  • Просмотров: 86
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Только с третьей попытки с опозданием почти на три часа сессия областного совета смогла начать работу

Категория: Новости


Только с третьей попытки с опозданием почти на три часа сессия областного совета смогла начать работу

Только с третьей попытки с опозданием почти на три часа  сессия областного совета смогла начать работу.

После окончания перерыва председатель областного совета Анатолий Урбанский снова поставил вопрос о повестке дня. И снова, как и в начале работы, голосов не хватило.

Однако председатель заявив, что имеет право поставить данный вопрос три раза, спустя несколько минут, после того, как все депутаты, пришедшие на сессию , собрались в зале, снова поставил вопрос о повестке дня на голосование.

И на сей раз решение вопрос о повестке был прологосован. С перевесом всего в один голос!

Однако это дало возможность начать работу и приступить к обсуждению конкретных вопросов. Которых, к слову, на сессию сегодня вынесено пятьдесят пять.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 