Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Только с третьей попытки с опозданием почти на три часа сессия областного совета смогла начать работу.
После окончания перерыва председатель областного совета Анатолий Урбанский снова поставил вопрос о повестке дня. И снова, как и в начале работы, голосов не хватило.
Однако председатель заявив, что имеет право поставить данный вопрос три раза, спустя несколько минут, после того, как все депутаты, пришедшие на сессию , собрались в зале, снова поставил вопрос о повестке дня на голосование.
И на сей раз решение вопрос о повестке был прологосован. С перевесом всего в один голос!
Однако это дало возможность начать работу и приступить к обсуждению конкретных вопросов. Которых, к слову, на сессию сегодня вынесено пятьдесят пять.