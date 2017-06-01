Только с третьей попытки с опозданием почти на три часа сессия областного совета смогла начать работу.

После окончания перерыва председатель областного совета Анатолий Урбанский снова поставил вопрос о повестке дня. И снова, как и в начале работы, голосов не хватило.

Однако председатель заявив, что имеет право поставить данный вопрос три раза, спустя несколько минут, после того, как все депутаты, пришедшие на сессию , собрались в зале, снова поставил вопрос о повестке дня на голосование.

И на сей раз решение вопрос о повестке был прологосован. С перевесом всего в один голос!

Однако это дало возможность начать работу и приступить к обсуждению конкретных вопросов. Которых, к слову, на сессию сегодня вынесено пятьдесят пять.