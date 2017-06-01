Тариф в одесских маршрутках хотят поднять до 6 гривен

Директор научно-производственного центра «Экономинформ» Григорий Хаскин рассказал, что поднятие тарифа обосновано ростом цен.

«Нужно иметь ввиду, что когда мы устанавливали тариф 5 грн, в действительности средний расчетный тариф уже тогда составлял 6,54 грн. Понятно, что тарифы это всегда компромисс между желаниями перевозчика и платежеспособностью населения. На сегодняшний день расчетный тариф уже составляет 7,89. Цены возросли с последнего поднятия так: смазочные материалы — 22%, запчасти — 68%, заработная плата — 43%», — рассказал он.

Он добавил, что при тарифе 7,89 грн рентабельность составляет 20%, а при 6 гривнах — практически нулевая. Зачастую в таких случаях транспорт обслуживается гораздо реже, чем нужно по нормам эксплуатации, таким образом перевозчики экономят деньги.

«ТО-1, которое должны делать каждые 5000 км, почти не делают, а ТО-2, которое нужно проводить каждые 20 000 км, делают в лучшем случае при 40 000 км пробега», — объяснил Григорий Хаскин.

Генеральный директор Ассоциации одесских перевозчиков Вячеслав Максименко уверил, что тариф 6 гривен необходим для выживания перевозчиков.

«Во всех городах-миллионниках стоимость проезда уже составляет 6 грн. Даже в Измаиле, где максимальная протяженность маршрута составляет 7 км, стоимость проезда — 5 грн. Средняя протяженность маршрута у нас в городе — 18,5 км. Для Одессы и 5, и 6 грн — это тарифы выживания. Хотим серьезные сдвиги — тариф нужен 8, хотим европейский уровень — 12-15 грн», — сказал он.

Когда новый тариф вступит в силу, пока не ясно, это будут решать перевозчики вместе с департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения.