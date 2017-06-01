Убийство из ревности. Под Одессой найден труп

Погибший пропал полгода назад.

Об исчезновении мужчины стало известно спустя полгода после его пропажи от сестры.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области, сестра погибшего рассказала, что ее брат ушел из дома еще в новогоднюю ночь и до сих пор не вернулся.

Известно, что он пошел праздновать не один, а со своей сожительницей на ферму их знакомого.

Оказалось, что мужчину убил 55-летний рецидивист, который провел за решеткой 18 лет.

Убийца признался, что во время празднования Нового года в приступе ревности убил из ружья своего знакомого.

Когда понял, что застрелил товарища, то принял решение скрыть тело под кучей сельскохозяйственных отходов, а женщине пригрозил смертельной расправой, если она обратится в полицию. Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.