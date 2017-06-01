Сессия областного совета так и не состоялась

Вначале депутаты дважды отказывались голосовать за повестку дня, а затем, когда минимальное большинство за повестку дня с третьего раза все же удалось получить, вышла из строя система голосования.

Как сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский, «…система показывает большинство от присутствующих, а не от регламента!»

После чего попытка председателя организовать «ручное голосование» не нашла понимания у многих депутатов. В результате Анатолий Урбанский принял решение о переносе сессии на 7 июля.

Отметим, что так и несостоявшаяся сессия продолжалась почти пять часов, поскольку в ее работе неоднократно назначались перерывы. В конечном итоге в зале осталось лишь около трех десятков депутатов, чего не хватало для регламента.

Напомним, что не голосовать за повестку дня призывали депутаты от «роппозиционного блока», поскольку , по их мнению, руководство при формировании повестки дня допустило серьезные нарушения регламента.