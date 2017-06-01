В Черноморске задержали иностранца, который пытался незаконно вывезти из Украины 4,5 кг янтаря

Мужчину задержали в Черноморском порту, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

При досмотре в грузовике иностранца нашли обработанный и необработанный янтарь, а также бижутерию. Контрабанду турок вез в ящике для инструментов. Всё это пограничники изъяли и передали в Государственную фискальную службу.