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  • Просмотров: 31
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Черноморске задержали иностранца, который пытался незаконно вывезти из Украины 4,5 кг янтаря

Категория: Новости

Мужчину задержали в Черноморском порту, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. 

При досмотре в грузовике иностранца нашли обработанный и необработанный янтарь, а также бижутерию. Контрабанду турок вез в ящике для инструментов. Всё это пограничники изъяли и передали в Государственную фискальную службу.

 



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