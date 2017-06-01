На Черемушках планируют сделать новый парк и жилые дома

В муниципалитете определились с судьбой земельных участков площадью в несколько десятков гектаров по улице Инглези (25 Чапаевской дивизии).

Здесь планируется построить ряд жилых домов и административно-социально бытовых объектов с благоустройством территории. Здания строить будет инвестор по заказу коммунального предприятия "Городское капитальное строительство".

Пока на эту территорию не разработан детальный план, потому неизвестна высотность объектов и их количество. Вместе с тем на прошлой сессии было принято решение, что возле этого участка будет разбит городской парк силами КП "Горзелентрест".