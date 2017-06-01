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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

На Черемушках планируют сделать новый парк и жилые дома

Категория: Новости

В муниципалитете определились с судьбой земельных участков площадью в несколько десятков гектаров по улице Инглези (25 Чапаевской дивизии). 

Здесь планируется построить ряд жилых домов и административно-социально бытовых объектов с благоустройством территории. Здания строить будет инвестор по заказу коммунального предприятия "Городское капитальное строительство".

Пока на эту территорию не разработан детальный план, потому неизвестна высотность объектов и их количество. Вместе с тем на прошлой сессии было принято решение, что возле этого участка будет разбит городской парк силами КП "Горзелентрест".



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