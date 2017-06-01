Выступление Ирины Билык в Одессе отменено

Об этом сообщил на своей странице в соцсетях советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Причем, по неофициальной информации, выступление отменено самими организаторами.

Напомним, что оно было анонсировано на сегодняшний вечер на открытии ресторана «Парк Лео» на Черемушках.

Однако сегодня утором бывший «правосек» Сергей Стерненко призвал «патриотов» сорвать выступление, поскольку Ирина Билык якобы в незаконно посещала Крым и регулярно выступает в России. Пи этом во время прошлого Дня города Ирина Билык выступала в Одессе и никаких претензий к ней не было.

Отметим, что как показал опрос, проведенный нашим корреспондентом накануне в Аркадии, многие одесситы и гости города от души не понимают, на каком основании, небольшая группа , именующая себя «патриотами и активистами» считает, что вправе решать за всех одесситов, кого жители города хотят видеть и слышать «вживую» в родном городе, а кого нет. Причем большинство опрошенных не только выразили возмущение подобным положением вещей, но откровенное непонимание позиции правоохранительных органов, которые почему-то не предпринимают адекватных мер для прекращения самоуправных и откровенно хулиганских действий т.н. «активистов».

Впрочем, добавим, что, по мнению экспертов, действия этих самых «активистов», скажем, во время срыва выступления в Аркадии Светланы Лободы уже явно выходят за рамки банального хулиганства и имеют явные признаки организации массовых беспорядков.