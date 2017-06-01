Концерт Ирины Билык в Одессе состоялся. Не смотря ни на что!

Сообщение об отмене выступления Ирины Билык на открытии ресторана на черемушках оказалось дезой.

Выступление началось около девяти часов вечера и сопровождалось серьезной потасовкой между полицией и т.н. «активистами», которые хотели сорвать выступление.

Причем эти самые «активисты» не только дрались с полицией, но и забрасывали яйцами сцену и.Кроме того, звучали угрозы в адрес как работников ресторана, так и посетителей, среди которых было немало родителей с детьми.

В результате столкновений были задержаны и помещены в автобус УВД несколько «активистов, включая и организатора попытки срыва выступления Сергея Стерненко. Однако после того, как их «соратники» заблокировали улицу, их отпустили.

После освобождения Сергей Стерненко заявил о том, что его «…избивали ногами по голове» и обвинил в этом советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка. Кстати, по имеющейся информации, завтра «пострадавшие «патриоты» намерены провести акцию протеста под стенами Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

При этом, по информации пресс-службы ГУНП, по факту произошедшей пота совки открфыты сразу два уголовных производства – по статье 296 «хулиганство» и 345 «угроза или насилие в отношении представителея правоохранительных органов».

Отметим, что ситуация с выступлением Ирины Билык, это, пожалуй, первый случай ,по крайней мере, за последний год, когда правоохранители смогли помешать т.н. «активистам-патриотам» сорвать выступление неугодного исполнителя и таким противозаконным образом реализовать свои культурно-вкусовые убеждения.