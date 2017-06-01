Из-за срыва сессии областного совета преподаватели ПТУ могут лишиться отпускных

Как рассказала руководитель департамента финансов области Марина Зинченко, одним из вопросов несостоявшейся сессии было увеличение финансирования профтехобразования на сорок восемь миллиона гривен.

Большая часть этих средств должна была пойти на выплату отпускных.

Однако из-за срыва сессии вопрос , естественно, не рассматривался. И теперь, по словам чиновника, преподаватели и коллективы профтехучилищ остались без отпускных.

Напомним, что сессия перенесена на 7 июля, когда большинство преподавателей уже будут находиться в отпусках.