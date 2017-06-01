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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

У Воронцовской колоннады ученые раскопали сооружение, напоминающее ступени античного амфитеатра

Категория: Новости

У Воронцовской колоннады ученые раскопали сооружение, напоминающее ступени античного амфитеатра

Уникальные находки под бельведером. Во время реставрационных работ у одесской Воронцовской колоннады ученые раскопали сооружение, напоминающее ступени античного амфитеатра, а также обнаружили под землей фрагменты хиосской пухлогорлой амфоры.

По словам историков, она датирована V веком. Сосуд предназначался для хранения вина и сыпучих материалов древнегреческих амфор.

Архитектурно-археологические исследования на Приморском бульваре в самом разгаре. Колоннада Воронцовского дворца со всех сторон перерыта. Там работает тяжелая техника, а ученые находят в земле уникальные предметы.



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