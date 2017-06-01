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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

На улице неизвестный ограбил мужчину в его же машине

Категория: Новости

На улице неизвестный ограбил мужчину в его же машине

В Приморское отделение полиции обратился 35-летний мужчина и сообщил о том, что на улице неустановленный мужчина путем разбития стекла в его автомобиле, угрожая ножом, завладел планшетом. Об этом  сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Принятыми мерами в совершении уголовного преступления разоблачен 31-летний иностранец, у которого при себе был похищенный планшет. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



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