Сирень как символ пробуждения весны

В Одессе с 7 по 27 июня будет проходить выставка «Сирень», как некая дань памяти К.К. Костанди, который воспитал плеяду одесских художников, которые внесли значительный вклад в культурное наследие края.

Сирень – это символ пробуждения весны, превращения природы, появляясь в своём разнообразии в натюрмортах и пейзажах участников проекта.

В 2017 г. исполняется 165 лет со дня рождения Кириака Константиновича Костанди (1852-1921), чей многогранный вклад в изобразительное искусство сложно отрицать. В своих произведениях он воспевал изящную и лирическую красоту одесского пейзажа. Он неоднократно изображал пригород Одессы с буйно цветущими кустами сирени. Освещённые солнцем, ветки сирени на его полотнах и в нашем времени дарят ощущение тепла и аромата весны.

На выставке «Сирень», которая экспонируется с 7 по 27 июня в Выставочной зале Одесского историко-краеведческого музея, представлены работы преподавателей и студентов художественных специальностей учебных заведений Одессы – активных участников фестиваля «Сирень-2017», который проходил 27 апреля. А также работы одесских художников, выполненных во время «Сиреневого пленэра» и пленэра в с. Алтестове от Галереи «Ракурс».

Разнообразие красок, приветливые и всегда готовые ответить на ваши вопросы работники музея, атмосфера радости, лёгкости – всё это вы сможете найти на этой выставке. Писать о картинах очень сложно, их нужно рассматривать, восхищаться, наслаждаться ими.

Напомним, что выставка будет проходить с 7 по 27 июня 2017., ежедневно, с 10:00 до 17:00, с выходными в четверг и пятницу.