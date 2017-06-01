 Лаитнизация по украински

Снова – «зрада»: изменщики ополячивают буквы украинцев

Лукавый «подарок» гражданам Украины ко Дню Конституции сделала шайка группа «реформаторов» (reformers). Они подготовили и лоббируют новую измену в особо крупных размерах: предать буквы украинской речи – «деславянизации», заменив их кириллический вид – на «латиницу».

Наперекор КУ и ЗУ

«Новация» латинизаторов украинских букв воскрешает былой проект униатского священника и языковеда И. И. Лозинского, от которого сам он после революций 1848 года отказался в пользу русской азбуки – анахронизм, но также и нарушение законодательства Украины. Ведь в статьях 54 и 66 Конституции Украины (КУ) указано: «…Культурна спадщина охороняється законом…», «Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду… культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки».

А в статье 6 закона «Про засади державної мовної політики» уточнено, что государство содействует применению в публичной сфере нормативной формы украинской речи и правописания, нормы которых устанавливают в словарях в порядке утверждения, определяемом Кабмином. Т. е. никакая кучка «продвинутых» активистов ничьего НГО не вправе коверкать нормативы речи, которая является одним из важнейших видов «культурного наследия» народа.

Но новоявленные «преобразователи», начхав на всякие нормы КУ и ЗУ опубликовали на сайте Nachasi («на часi», т. е. «вовремя») свой проект под названием «Manifest ukraїnśkoї latynky».

Коверкают-псуют — по-новому

Изменщики, рекламируя в Nachasi новое попрание законодательства Украины, брешут убеждают, что для «покращення» жизни украинцев лишь того и не хватает, как сменить нынешнее написание украинских букв на подобие польской латиницы. Прельщая любителей нетрадиционного правописания, они сразу сунули для узкого круга «грамотеев» шесть посулов:

1) украинский язык станет рекордсменом: первым «по численности носителей» среди славянских языков, использующих латиницу;

2) украинская письменность станет более понятна соседям: словакам, чехам, полякам, хорватам;

3) латиница – «первый шаг» к English, как универсальному языку общения;

4) книгопечатание и книжный дизайн получат «новый толчок» с использованием коммерческих и open-source шрифтовых гарнитур;

5) учебная литература – быстрее обновится;

6) исчезнет хаос в уличных показателях, табличках, вывесках и внешней рекламе…они станут более понятны иностранным гостям.

Главную же выгоду лоббисты латиницы усматривают в огромных… тратах на переделку нынешних носителей украинской письменности. И убеждая, что это – «плюс», головокружительно умозаключают:

- эти затраты станут источником доходов для (некоторых – авт.) бизнесменов, выполняющих соответствующие заказы, а также создадут (где-то – авт.) новые рабочие места;

- толика затрат вернется в «местные бюджеты» взиманием налогов с исполнителей работ;

- «перспектива в глобализованном мире» откроется детям, воспитанным на укро-латинице;

- иностранные туристы станет чаще ездить на Украину и охотнее тратить деньги за сервис;

- пользователи компьютеров уменьшат… траты на клавиатуру с кириллическими знаками.

Последний «аргумент» – явное «надувательство»: клавиатуру все равно придется «адаптировать» под укро-латиницу (где есть знаки, отличные от English, но привычные в польском языке) и странно, что траты на клавиатуру сочли «лишними» те, кто зрит экономический бум от трат на дизайн и книгопечатание. Но ущербность такого «аргумента» сгладили эмоциональным «доводом»: туркмены, азербайджанцы, узбеки и молдаване уже одолели переход на латиницу и украинцам пора догонять такой «цивилизационный выбор»...

А для пущей наглядности «манифест» лоббистов и другие статьи на сайте Nachasi публикуют той укро-

латиницей, которую хотят всучить навязать современным грамотеям Украины. Выглядит это — коряво, например: «Cogorič vdviči zbiľšyťsja poľskyj eksport gazu do Ukraїny». Эта весть гораздо понятней при написании нынешними буквами: «Цьогоріч вдвічі збільшиться польский експорт газу до України» (т. е. «В этом году польский экспорт газа в Украину увеличится вдвое»).

Стоит ли нам наши укро-буквы менять? Кого и почему поразил зуд коверканья нынешней украинской письменности?

«Нащо» и кому это надо?

Заказчика «полонизации» украинской азбуки («абетки») редакция Nachasi заговорщицки не выдает. Но, правда сия итак просачивается, если внимательно пошарить по страницам этого интернет-сайта, запущенного в работу 22 февраля сего года.

Подчеркивая свою связь с польской культурой, бизнесом, этносом, редакция Nachasi, очевидно не зря оказалась связана с фирмой-разработчицей сайтов, тоже имеющей польские корни. Случайность? Но зачем («po co») изменщики рьяно ухватились за былую привязку Украины к культуре соседней страны, словно торопясь застолбить и пометить «жизненное пространство» на Востоке?

Разумных объяснений — лишь два. Либо заказчики полонизации укро-кириллицы провоцируют гнев украинцев, помнящих былые обиды, включая лютые казни казаков в Речи Посполитой и интервенцию 1920 года с аннексией Зазбручья... Либо мнение «ассоциируемых» граждан Украины уже мало интересует тех, кто привык делить людей на два сорта: panstvo и bydlo (скот и «скотиняки»)...

Логистика же приводит к выводу, что максимум выгод лоббируемая замена украинских букв даст… польско-язычным гостям, приезжающим руководить (как Войцех Балчун на «Укрзалізнице») и/или овладевать украинскими предприятиями, землями, клиентами, паствой. А особенно выгодно это — в судебных тяжбах о «реституционных» претензиях на вожделенные имущественные и иные права бывших и мнимых предков из шляхты, менял, пасторов и иных, включая литераторов, чьи творения в конкуренции за дотации и «гранты» вытеснят труды местных авторов — насовсем...

Кто оплатит измену букв?

Нет основать заподозрить, что исполнители мороки переиначивания текстов с укро-кирилицы на ново-латиницу — глупцы и трудятся даром (безвозмездно). Кто-то как-то оплачивает их потуги и траты на лоббизм измены букв. Ведь даже за получение доменного имени Nachasi.com пришлось раскошелиться. А разработчики и дизайнеры сайта изменщиков — тоже не бессребреники: весьма ловкие там мастера, в чем убеждают редкое (дорого стоит) доменное имя их сайта deco.agency и порт-фолио, где в ряду бизнес-компаний маячит реклама очень продвинутой партии «Само...» (читайте сами — ниже).

Изготовитель сайта лоббистов коверканья буквицы содержит офисы в Варшаве и в Киеве (на улице с доходчивым названием «Kostiolna»). На это тоже нужны не копеечные средства. Поэтому сумма трат на обезображивание искажение нынешней письменности украинцев выливается в сумму — немалую (чималу, chimalu).

Но гораздо больше потратят и будут мучиться будущие «пользователи» нового издевательского коверканья письменности и речи, если замыслившие — таки, навяжут многомиллионному народу Украины замышленную «дерусификацию» букв.

От такой реформы в Украине крупно пострадают ныне именитые деятели украинской литературы и авторы научных монографий на укро-кириллице: их шедевры скоропостижно утратят пользователей, а значит, иссякнут и гонорары авторов. Меньше «попадут» те, кто станет переучиваться на новую movu. Но особенно рискуют – не умеющие достоверно понимать смыслы сообщений на укро-латинице при прочтении рецептов, юридических актов, технических заданий и прочих текстов более жизненно-важных, чем «художества» в развлекательной литературе.

Не зря лоббисты полонизации украинских букв предусмотрительно, как в графе «Побочные эффекты» или «Противопоказания», прописали: «…pokolinnja, starše za serednij vik, ne ocinyť takogo kroku i možlyvo naviť bude oburjuvatysja — ale cja zmina potribna ne їm, a tym, hto pryjde pislja nyh (i naviť opislja nas)». По-русски это предупреждение означает: «…поколение, старше среднего возраста, не оценит такого шага и, возможно, даже будет возмущаться. Но эта измена нужна не им, а тем, кто придет после них (и даже после нас)».

Но итак ясно, что по соотношению трат на лоббирование измены букв и вреда, грозящего украинскому обществу при воплощении такой затеи, эта реформа — сродни «диверсии».