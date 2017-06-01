Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Одесские пограничники задержали судно, которое незаконно переправляло людей в Крым.
По информации Пограничной службы Украины, на территории Одесской области арестовано судно, находящееся под иностранным флагом.
По неофициальной информации, речь идет о судне «Боспор», которое ходит под флагом Молдовы. Экипаж обвиняется в том, что на протяжении двух лет незаконно переправляли моряков в оккупированный Крым.
Кроме того, они якобы перевезли около сони гражданских лиц.
Проводится расследование.