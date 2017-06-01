Одесские пограничники задержали судно, которое незаконно переправляло людей в Крым.

По информации Пограничной службы Украины, на территории Одесской области арестовано судно, находящееся под иностранным флагом.

По неофициальной информации, речь идет о судне «Боспор», которое ходит под флагом Молдовы. Экипаж обвиняется в том, что на протяжении двух лет незаконно переправляли моряков в оккупированный Крым.

Кроме того, они якобы перевезли около сони гражданских лиц.

Проводится расследование.