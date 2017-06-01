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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесские пограничники задержали судно, которое незаконно переправляло людей в Крым

Категория: Новости


Одесские пограничники задержали судно, которое незаконно переправляло людей в Крым

Одесские пограничники задержали судно, которое незаконно переправляло людей в Крым.
По информации Пограничной службы Украины, на территории Одесской области арестовано судно, находящееся под иностранным флагом.
По неофициальной информации, речь идет о судне «Боспор», которое ходит под флагом Молдовы. Экипаж обвиняется в том, что на протяжении двух лет незаконно переправляли моряков в оккупированный Крым.
Кроме того, они якобы перевезли около сони гражданских лиц.
Проводится расследование.



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