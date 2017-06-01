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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Еще один человек погиб на пожаре в Одесской области

Категория: Новости


Еще один человек погиб на пожаре в Одесской области

По информации ГСЧС, это произошло в частном доме на Лютсдорфской дороге.

Сообщение о возгорании поступило около 4 часов 50 минут утра.

Пожарное подразделение прибыло на место уже через несколько минут. К тому времени горела крыша здания на площади около десяти квадратных метров. При тушении пожара в доме была обнаружена пожилая женщина без признаков жизни.

Причина возгорания и смерти устанавливаются. Отметим, что по неофициальным данным, скорее всего причиной смерти хозяйки дома стало отравление продуктами горения.



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