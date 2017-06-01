Вопрос о строительстве храма УПЦ Киевского Патриархата в Белгороде- Днестровском будет решен.

Такое заявление сделала приступившая к работе после лечения городской голова города Алла Гинак.

По ее словам, данный вопрос будет вынесен на ближайшую сессию и одобрен.

Напомним, что с ранее этот вопрос стал поводом для хулиганских действий со тороны т.н. «патриотов», которые избили и облили зеленкой депутата горсовета Василия Кащи, который выступил против выделения предлагаемого участка для строительства храма.

Причем не потому, что против строительства, а лишь потому, что это не согласуется с Генпланом развития города.

Отметим, что подавляющее большинство этих «патриотов» не имели к Белгороду-Днестровскому никакого отношения.

Как рассказали на встрече с журналистами представители депутатского корпуса и болгарской общины , эти действия вызвали столь сильное возмущение жителей, что они впредь готовы приходить к зданию мэрии во время сессий и исполкомов и следить, чтобы «гастролеры» не оказывали давления на депутатов.