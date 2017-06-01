В Одесской области поймали похитителя велосипедов

К правоохранителям обратился 72-летний местный житель по поводу кражи велосипеда из нежилого помещения своего домовладения. Уже на следующий день 48-летний мужчина сообщил, что возле аптеки он обнаружил пропажу своего велосипеда, оставленного на непродолжительное время.

Принятыми мерами Ананьевские правоохранители установили личность правонарушителя, совершившего указанные две кражи. Им оказался 35-летний местный житель. От злоумышленника поступили признательные показания.

По данным фактам начаты уголовные производства по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Похищенные велосипеды изъяты и возвращены владельцам.