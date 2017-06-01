В Одессе арестованы подозреваемые в разбое

Одесские правоохранители задержали двух человек, предъявив им подозрение в разбойном нападении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, подозреваемые злоумышленники, угрожая пистолетом, забрали у прохожего золотую цепочку.

Суд поддержал ходатайство Одесской местной прокуратуры № 3 (Приморский район), которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по этому факту разбойного нападения, и дал добро на арест без права внести залог.

Досудебное расследование проводят следователи Приморского райотдела милиции.