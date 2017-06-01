В Одессе наблюдается рост кишечных инфекций

В Одессе уже наблюдается рост кишечных инфекций: сальмонеллеза (вырос на 10 процентов), половина заболевших – дети, гастроэнтероколитов, ротавирусного энтерита.

Об этом в ходе пресс-конференции «Как одесситам защитить себя от кишечных инфекций летом» рассказали главный врач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова и главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе Ольга Балановская.

«Чтобы лето не началось с неприятных «неожиданностей», необходимо, прежде всего, еще раз предупредить: не хотите болеть кишечными инфекциями — следите за личной гигиеной и соблюдением элементарных правил приготовления пищи. Не покупайте продукты у частных лиц на стихийных местах торговли. Там вы никогда не сможете узнать, что вы приобретаете», — напоминает Ольга Балановская.

Специалист также делает акцент на том, что в жаркий период года необходимо стараться не приобретать продукты впрок. Особенно это касается детского питания.

Хранить в холодильнике сырую и готовую пищу рядом нельзя, предупреждают специалисты. Так, не должны в холодильнике лежать в непосредственной близости друг от друга, к примеру, сырая курица и жареная котлета. Ну, а если пища все же приготовлена впрок, то перед употреблением она должна пройти температурную обработку.

«Давние предупреждения: «Чаще мойте руки!» и «Дизентерия — это болезнь грязных рук!» не потеряли и никогда не потеряют актуальности — особенно если у вас дома маленький ребенок», — призывают специалисты, добавляя, что для питья необходимо употреблять только кипяченую или бутилированную воду. «При приготовлении пищи тоже нужно мыть руки, причем, не один раз. Если же вы употребляете клубнику или другие фрукты, особенно если даете их детям, то помните, что все они представляют угрозу кишечных инфекций. Их нужно тщательно мыть. Кстати, известную болезнь Боткина тоже вызывают инфекции, которые попадают в организм через рот», — предупреждает Светлана Лаврюкова.