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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

У жителя Беляевки изъяли оружие и наркотики

Категория: Новости

У жителя Беляевки изъяли оружие и наркотики

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме жителя Беляевки, обнаружив 4,5 кг вещества растительного происхождения, внешне похожего на наркотическое средство - каннабис, 31 куст растений, похожих на коноплю; семена мака общим весом 2 кг, средства и прекурсоры для изготовления наркотических веществ: растворитель, аммиачный спирт, шприцы, стеклянные колбы и т.д. Мужчина заявил, что выращивал наркотические растения для собственного употребления.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Кроме того, у злоумышленника изъяли 2 пневматических ружья с явными признаками переделки, 2 пистолета - «Наган» и «Зораки» с признаками переделки и 28 патронов боевого действия.

По данным фактам были начаты уголовные производства по ч.1 ст.263, ч. 2 ст.309 и ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины.



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