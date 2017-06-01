Плановое отключение электроэнергии в Одессе на 10, 12 июня

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 10, 12 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия, сообщает пресс-служба горсовета
Центральный РЭС
ул. Овидиопольская, 15-19;
4-я, 5-я, 6-я, улица;
1-й, 2-й, переулок 6-й улицы.
12.06.2017г
09:00-17:00
Южный РЭС
Част. сектор:
1, 2 пер. Амундсена.
12.06.2017г
09:00-17:00
Северный РЭС
Котовского:
ул. Заболотного, 28, 30, 32, 34, 36, 38 (а,б,и,г), 40, 42, 44, 50, 52, 29, 31, 33/1, 33/2;
Днепропетровская дор., 98, 100, 84, 84/1, 84/2, 86;
ул. Кап. Кузнецова, 108, 110;
ул. 40 лет обороны Одессы, 2, 4, 8;
ул. Марсельская, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Десантная, 1а;
ул. Крымская, 37, 54, 56, 58, 72, 74, 80, 82, 84, 67, 69, 71;
ул. Керченская, 188.
10.06.2017г
09:00-17:00