Плановое отключение электроэнергии в Одессе на 10, 12 июня

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 10, 12 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия, сообщает пресс-служба горсовета

Центральный РЭС

ул. Овидиопольская, 15-19;

4-я, 5-я, 6-я, улица;

1-й, 2-й, переулок 6-й улицы.

12.06.2017г

09:00-17:00

Южный РЭС

Част. сектор:

1, 2 пер. Амундсена.

12.06.2017г

09:00-17:00

Северный РЭС

Котовского:

ул. Заболотного, 28, 30, 32, 34, 36, 38 (а,б,и,г), 40, 42, 44, 50, 52, 29, 31, 33/1, 33/2;

Днепропетровская дор., 98, 100, 84, 84/1, 84/2, 86;

ул. Кап. Кузнецова, 108, 110;

ул. 40 лет обороны Одессы, 2, 4, 8;

ул. Марсельская, 22, 24, 26, 28, 30;

ул. Десантная, 1а;

ул. Крымская, 37, 54, 56, 58, 72, 74, 80, 82, 84, 67, 69, 71;

ул. Керченская, 188.

10.06.2017г

09:00-17:00