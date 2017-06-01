В Старобазарном сквере пройдут соревнования по уличному баскетболу (анонс)

10 и 11 июня 2017 года в Старобазарном сквере, на территории спортивной площадки «Спорт Парк Гилель», состоится отборочный этап Украинской Стритбольной Лиги FIBA Endorsed по баскетболу 3х3 STREET GAME 2017, сообщает Одесский городской совет.

Турнир пройдет в пяти категориях: мужской, женской и трех юношеских категориях Ю-12, Ю-14, Ю-18.

Мероприятие планирует собрать около 100 команд со всей Украины, а также мужские и женские коллективы из Кишинева. Количество участников - 400 +.

Уличный баскетбол или официально баскетбол 3х3 является самым массовым видом спорта в мире и в 2020 году будет включен в Олимпийские игры.

Чемпионы мужской, женской и юношеской Ю-18 категорий получат право играть в финале УСЛ 3х3 и возможность представлять свою страну на Европейских турнирах мировой серии турниров FIBA 3x3.

Организаторы мероприятия - Одесская Городская Федерация Баскетбола, ВОО «Украинская Стритбольная Лига 3х3», ОО «Стиль Жизни» при поддержке Одесского городского совета.