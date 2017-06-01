Полицейские во время столкновений на концерте Ирины Билык действовали адекватно

Такой вывод сделал советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, «…действительно некоторые полицейские превысили силу во время столкновений с «активистами». Закон разрешает правоохранителям применять силу в случаях, когда полицейских провоцируют на такие действия.

Отметим, что аналогичный вывод сделал в ходе пребывания в Одессе и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что силовые действия участников общественных акций являются недопустимыми. Право на применение силы имеют только правоохранительные органы. Да и то лишь в том случае, когда обеспечить соблюдение общественного порядка без этого уже невозможно.

Напомним, что накануне при попытке срыва концерта Ирины Билык во время открытия ресторана на Черемушках произошла массовая потасовка между «активистами» и полицейскими. В результате возбуждено расследование сразу по двум статьям – ст. 296 «хулиганство» и ст. 345 «угроза или насилие в отношении представителя правоохранительных органов».