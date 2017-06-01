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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесские полицейские получили сразу 80 новых автомобилей

Категория: Новости


Одесские полицейские получили сразу 80 новых автомобилей

Таковы «побочные» результаты пребывания в нашем городе министра внутренних дел Арсена Авакова.

Дело в том, что из этого количества нового автотранспорта 79 единиц получено от губернатора области Максима Степанова. В их числе, помимо патрульных автомобилей еще два спецавтомобиля для перевозки заключенных и обвиняемых, так называемых «автозака».

Впрочем, и министр не приехал в Южную Пальмиру с пустыми руками. Он передал областному управлению полиции сертификат на автомобиль «Volkswagen Caddy», а также спецоборудование и амуницию. Кроме того, особо отличившиеся были удостоены часов и почетных грамот, а «особо-особо отличившимся» было вручено наградное оружие.

Отметим, что такие «огнестрельные награды» стали своего рода «фирменным знаком» Арсена Авакова.



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