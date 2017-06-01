В Одессе открыт новый сервисный центр МВД

В церемонии принял участие специально для этого приехавший в Одессу министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как выяснилось, это уже 19-й такой центр в стране. Там оказывают различные административные услуги: оформление транспортных средств, выдача прав и т.д. То есть всё то, что ранее делали в МРЭО.

Отметим, что у данного центра будет и мобильный филиал, который будет колесить по районам области, предоставляя административные услуги автовладельцам, как говорится, «на дому».