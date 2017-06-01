Провокации межнациональной розни дестабилизирует ситуацию в Одесской области

Об этом говорится в специальном обращении МИДа.

Как отмечено в документе, «…недавние инциденты с представителями болгарской общины, никоим образом не связаны с их национальной принадлежностью».

Украинский МИД официально заявляет, что «… осуждает любые насильственные действия для выяснения отношений между людьми. Правоохранительные органы проводят расследование по фактам инцидентов, и все виновные будут привлечены к ответственности».

Во-первых, практика свидетельствует, что подробного рода расследования обычно ничем не заканчиваются и виновные, по сути, остаются безнаказанными.

А во-вторых, очень трудно себе представить, что заявления типа «чемодан – вокзал – София», которые звучали во время осквернения памятника болгарским ополченцам в Болграде «никоим образом не связаны с национальной принадлежностью» людей, в адрес которых они звучали.