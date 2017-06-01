В Одессе прошел областной турнир по каратэ

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана прошел региональный турнир по каратэ.

Показать свое мастерство в этом виде спорта собралось 14 команд из клубов Одессы, Винницы и Николаева. В первый день за звание победителя боролись спортсмены в возрасте десяти, одиннадцати, двенадцать и тринадцать лет, второй день отведен для подростков шести-девяти лет. Всего в состязаниях примут участие 280 человек.

Подобные спортивные встречи, ставшие уже традиционными, проводятся в Одесской области третий год подряд и неизменно собирают большое количество участников.

Нынешние, пятые по счету за год соревнования, отличаются праздничной атмосферой. Они являются завершающими перед летними каникулами и подводят итоги прошедшего спортивного года.

Собравшихся юных спортсменов тепло приветствовали организаторы состязания, пожелав им успехов в предстоящей борьбе. Упорство, терпение, труд, спортивный азарт – все это необходимо для того, чтобы добиться отличных результатов. Ведь региональные соревнования – лишь первый этап на пути к высоким спортивным достижениям на международном уровне. Тем более, что этот вид спорта отныне включен в Олимпийские состязания.

Сегодня мы также чествовали новоиспеченных чемпионов Европы, нашу гордость, мастеров международного класса Анжелику Терлюгу и Аниту Серегину. Замечательные достижения девушек на европейском турнире по каратэ в турецком Измире дают возможность рассматривать их как кандидаток на участие в Олимпийских играх 2010 года в Токио, в программу которых впервые включили соревнования по каратэ. Также хочется сказать отдельные слова благодарности Президенту Международного гуманитарного университета, народному депутату Украины Сергею Кивалову за предоставленную возможность проводить наши соревнования на этой площадке. Это спортивный комплекс лучший не только в Одессе, но и во всей Украине — отметил мастер спорта Украины Международного класса, судья международного класса, президент Федерации каратэ Одесской области Алексей Коханец.

Победители получили кубки, дипломы, грамоты с оригинальными логотипами Одесской федерации каратэ (ОФК) и Украинской федерации каратэ (УФК).