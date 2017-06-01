В Одессе прошел областной турнир по каратэ

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана прошел региональный турнир по каратэ.
Показать свое мастерство в этом виде спорта собралось 14 команд из клубов Одессы, Винницы и Николаева. В первый день за звание победителя боролись спортсмены в возрасте десяти, одиннадцати, двенадцать и тринадцать лет, второй день отведен для подростков шести-девяти лет. Всего в состязаниях примут участие 280 человек.
Подобные спортивные встречи, ставшие уже традиционными, проводятся в Одесской области третий год подряд и неизменно собирают большое количество участников.
Нынешние, пятые по счету за год соревнования, отличаются праздничной атмосферой. Они являются завершающими перед летними каникулами и подводят итоги прошедшего спортивного года.
Собравшихся юных спортсменов тепло приветствовали организаторы состязания, пожелав им успехов в предстоящей борьбе. Упорство, терпение, труд, спортивный азарт – все это необходимо для того, чтобы добиться отличных результатов. Ведь региональные соревнования – лишь первый этап на пути к высоким спортивным достижениям на международном уровне. Тем более, что этот вид спорта отныне включен в Олимпийские состязания.
Победители получили кубки, дипломы, грамоты с оригинальными логотипами Одесской федерации каратэ (ОФК) и Украинской федерации каратэ (УФК).