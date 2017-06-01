Бюджетников Киева сгоняют на торжества в честь безвиза

Руководство школ и детсадов Печерского района Киева обязали обеспечить массовку на время торжеств по поводу безвиза 10 июля.

Соответствующую факсограмму главы Управления образования и инновационного развития Печерской РГА Татьяны Копыл руководителям дошкольных и школьных учреждений района публикует «Зеркало недели». Каждое такое учреждение должно «обеспечить явку» двоих своих сотрудников.

Список мобилизованных бюджетников, которые в приказном порядке должны изображать восторги по поводу безвиза, директора школ и детсадов должны предоставить в вышеуказанное управление.

Напомним, что сотрудники бюджетных организаций, в частности детских садов и общеобразовательных школ, регулярно в принудительном порядке принимают участие в провластных митингах и акциях различной направленности.