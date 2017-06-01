5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине

Исполнительный директор структуры «ООН Женщины», заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем подписали соглашение о финансировании проекта «Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Проект предусматривает бюджет в пять миллионов евро и рассчитан на четыре года.

«Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы новосозданного офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность», - сообщили в пресс-службе.

Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что приоритетными задачами этого проекта определены: мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений, реализация пилотного проекта по внедрению должности советников в силовых ведомствах, повышение институциональной способности и улучшение координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.