На празднике мороженого не хватало… мороженого!

Накануне в парке Победы начался фестиваль мороженого, рассчитанный на два дня 10-11 июня.

Уже к середине дня от желающих отведать необычные вариации сладкого лакомства, что называется, не было отбоя. Однако, как оказалось, попробовать его удалось далеко не всем.

Причина – недостаточное число пунктов продажи мороженого, к каждому из которых выстраивались большие очереди. При этом рядом торговали сладкой ватой, шашлыками, кукурузой, пивом и даже мидиями. Какое всё это имело отношение к празднику мороженого, оставалось только догадываться.

Впрочем, по неофициальной информации, организаторы проведут «работу над ошибками» и уже завтра мороженого хватит всем!