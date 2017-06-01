Одесские активисты в очередной раз открыли доступ на участок берега между Дельфином и Чкаловским

Речь идет о том самом пляже, который огородил бывший нардеп Василий Хмельницкий, и торжественно открыл для всех желающих бывший губернатор Михаил Саакашвили.

С тех пор стена, снесённая им, уже неоднократно восстанавливалась. И вот сегодня большая группа «активистов-патриотов» решила восстановить справедливость. При этом они не только ломали ограждающие конструкции, но топили их в находящемся на частной территории бассейне. А потом ещё и подожгли расположенные там деревянные настилы, которые горели до тех пор, пока прибывшие пожарные их не потушили.

При этом полицейские вели себя весьма странно – лишь разбороняли возникающие потасовки между охраной пляжа и «активистами» и, по сути, никак не мешали хулиганским действиям последних.

Однако, по имеющейся информации, восемь человек были всё же задержаны, вот только кто эти люди – ворвавшиеся на территорию так называемые «активисты» или охранники, пока непонятно.