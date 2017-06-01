Ситуация на дорогах Одесской области изменится коренным образом

Такое обещание публично дал в ходе пребывания в Одессе начальник Главного управления Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, уже с понедельника на основные магистрали региона выйдут 30 новых патрулей полиции на специально приспособленных для патрульной службы автомобилях «Hyundai».

«Они заменят собой старую госавтоинспекцию и обеспечат должный контроль за дорожным движением. Поэтому уже в ближайшие дни ситуация на дорогах области изменится кардинально», — пообещал Сергей Князев.

Впрочем, он сразу оговорился, что речь пока идет только об основных трассах области.