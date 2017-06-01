Прежнее руководство области переплатило за гемодиализ более 30 миллионов гривен

Об этом сообщил губернатор Максим Степанов. По его словам, администрация Михаила Саакашвили в 2016 году выделила на приобретение препаратов гемодиализа 90 миллионов гривен.

Однако по непонятной причине купила их по явно завышенным ценам. В результате, этой суммы хватило, чтобы обеспечить этой жизненно важной процедурой только 254 человека.

«Теперь же, добившись снижения стоимости этой же суммы хватит на 407 человек. Вдумайтесь, удастся спасти дополнительно ещё 153 человеческие жизни», — подчеркнул Максим Степанов. При этом губернатор напомнил, что гемодиализ – жизненно важная процедура.

Напомним, что по требованию Максима Степанова поставщик снизил стоимость одного сеанса гемодиализа на 236 гривен – с 1586 гривен в начале года и до 1350 гривен теперь.